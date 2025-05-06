Источник: бывшая ученица Тутберидзе Лукашова будет тренироваться у Соколовской

Фигуристка Валерия Лукашова будет готовиться к новому сезону под руководством Светланы Соколовской, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

26 апреля 13-летняя спортсменка ушла из группы Этери Тутберидзе.

Лукашова является серебряным призером этапа юниорского «Гран-при России». В 2025 году она заняла седьмое место на первенстве России среди юниоров.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что группа Соколовской в полном составе переехала со льда в ЦСКА на новую «Навка арену». В команде также тренируются Марк Кондратюк, Эдуард Карартынян, Софья Важнова и другие фигуристы.