Исполком ФФККР утвердил переход фигуристки Румак в сборную Франции

Исполнительный комитет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешил фигуристке Анне Румак, выступающей в танцах на льду, перейти в сборную Франции, сообщает ТАСС.

17-летняя Румак выступала в дуэте с Глебом Гончаровым. Пара становилась серебряными призерами этапа юниорского «Гран-при» 2023 года и победителями первенства России среди девушек и юношей в 2022-м.

Ранее стало известно, что юниорка вошла в предварительный список участников турнира Trophee du Mont Blanc, который состоится с 16 по 17 ноября в Сен-Жерве. Новым партнером Румак стал Антонин Эмо.