Исполком ФФККР признал удовлетворительными итоги выступления сборной России на основных стартах сезона-2022/23

Члены исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) признали удовлетворительными итоги выступления сборной России на основных соревнованиях сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что главной задачей, стоявшей перед ФФККР, являлось выстраивание календаря всероссийских соревнований в условиях ограничений участия российских фигуристов в международных стартах и обеспечение полноценного участия спортсменов сборной России в основных соревнованиях сезона.

В сезоне-2022/23 увеличено количество этапов Кубка России, переименованного в «Гран-при» страны. Установлен призовой фонд на всех основных всероссийских соревнованиях. Введены новые форматы соревнований — чемпионат по прыжкам, турнир по шоу-программам, а также продолжена традиция проведения командных соревнований «Кубок Первого канала». Расширен календарь физкультурных мероприятий для спортсменов 2-го и 3-го спортивных разрядов. Проведены отдельные отборочные соревнования 2-го этапа Спартакиады молодежи России.

Очередное заседание исполкома ФФККР прошло в Москве.