Исполком ФФККР признал удовлетворительными итоги сезона 2018/2019

Члены исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) признали итоги выступления российских фигуристов в сезоне удовлетворительными. В среду, 22 мая, в Москве прошло заседание исполкома, на котором были подведены итоги спортивного года.

На чемпионате Европы в Минске российские фигуристы завоевали 6 медалей (1 золотую, 4 серебряные, 1 бронзовую). На чемпионате мира в Сайтаме – 5 медалей (1 золотую, 2 серебряные, 2 бронзовые). Это лучший результат, показанный россиянами на чемпионатах мира за последние 16 лет.

На чемпионате мира среди юниоров в Загребе на счету российских спортсменов 8 медалей (2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые). Команда "Парадиз" из Санкт-Петербурга одержала победу на чемпионате мира по синхронному катанию в Финляндии, став трехкратным чемпионом мира. На юниорском первенстве мира в Швейцарии команда "Юность" из Екатеринбурга завоевала свой третий чемпионский титул, а московский "Кристал Айс Юниоры" стал серебряным призером.

Также исполком ФФККР рассмотрел состав кандидатов в сборные команды страны в сезоне 2019/2020, календарь и положение о всероссийских соревнованиях сезона 2019/2020

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