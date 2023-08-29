Исчезнувшая Горбачева попала на видео одного из кафе Москвы

Исчезнувшая фигуристка Алина Горбачева попала на запись камер видеонаблюдения одного из столичных кафе. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 16-летняя спортсменка знает, что ее ищут и опасается возвращаться домой.

Ранее РИА «Новости Спорт» сообщило, что водолазы приостановили поисковые работы в Москве-реке.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

Одна из воспитанниц «Чкалов Арены» рассказала, что фигуристок спорткомплекса преследовал странный мужчина на набережной, где в последний раз видели спортсменку.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент