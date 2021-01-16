Ирина Жук: «ФФККР спасает наш вид спорта, во многих странах вообще нет никаких соревнований»

Заслуженный тренер России Ирина Жук, которая работает с Александром Свининым с парой Александра Степанова-Иван Букин и другими известными танцевальными дуэтами в интервью «СЭ» высказалась на счет планов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) организовать дополнительные турниры в феврале и марте.

Напомним, что ранее стало известно о планах на командный турнир, турнир для юниоров и измененный финал Кубка России.

«Во многих странах вообще ничего нет, никаких стартов. А у нас старты проводят и на высоком уровне, это спасает наш вид спорта, — сказала Жук. — Мы на связи с федерацией, знаем прекрасно о планах ФФККР провести новые турниры и очень этому рады. Спортсменам нужно держать соревновательную форму, поэтому чем больше стартов — тем лучше. Мы справимся, ребят подготовим, коррективы в план внесли. Главное, чтобы здоровье не подвело».

(Рустам Имамов)

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