Винер — о фигурном катании: «Бесконечно уважаю Тарасову, Тутберидзе, Мишина!»

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер ответила, следит ли она за событиями в российском фигурном катании.

«Удается смотреть соревнования. Бесконечно уважаю Татьяну Анатольевну Тарасову, Этери Тутберидзе, Алексея Мишина. Слежу за соревнованиями, слежу за Загитовой, за всеми девочками и мальчиками, которые являются честью нашей страны», — сказала Винер на гала-концерте «Лед. Пламя. Победа».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. В декабре 2024-го ISU допустил россиян к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе.