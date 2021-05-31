Ирина Слуцкая вакцинировалась от коронавируса

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, что вакцинировалась от коронавируса.

«Я это сделала! Полет нормальный. Наконец-то врач по моему основному заболеванию разрешил мне сделать прививку от коронавируса. Мне это было очень нужно, потому что каждый день я работаю и общаюсь со множеством людей. И чтобы обезопасить себя и свою семью, пришла к такому решению.

Делюсь с вами первыми впечатлениями. Чувствую себя хорошо, побочек никаких пока не наблюдаю. После вакцинации сразу побежала на работу. Через три недели пойду на вторую прививку.

Друзья, хочу сразу сказать, что я не стараюсь никого переубеждать. Вакцинация была моим выбором, и только моим», - написала Слуцкая в Instagram.