Слуцкая — об избрании Сихарулидзе на пост президента ФФККР: «Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в разговоре с «СЭ» прокомментировала избрание Антона Сихарулидзе на пост президента ФФККР.

Кандидатура Сихарулидзе была поддержана единогласно на внеочередной выборной конференции, которая состоялась 11 февраля в Москве.

«Для начала хочется поздравить его с избранием. Антон — достойный кандидат, который знает фигурное катание изнутри, ведь сам прошел большой путь в спорте, завоевав все возможные титулы. До этого назначения он являлся президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, где получил неоценимый опыт, после чего долгое время был исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания России, так что Антон готов руководить. Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй, чтобы он достойно выполнял свои обязанности и поддерживал новые молодые дарования, которые будут представлять нашу страну. Я считаю, у него все получится, он молодец», — сказала Слуцкая «СЭ».

Сихарулидзе был назначен исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России после смерти Александра Горшкова, олимпийского чемпиона и бывшего главы ФФККР, который занимал этот пост с июня 2010 года.

Денис Сафронов