Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

11 февраля 2025, 13:59

Слуцкая — об избрании Сихарулидзе на пост президента ФФККР: «Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в разговоре с «СЭ» прокомментировала избрание Антона Сихарулидзе на пост президента ФФККР.

Кандидатура Сихарулидзе была поддержана единогласно на внеочередной выборной конференции, которая состоялась 11 февраля в Москве.

«Для начала хочется поздравить его с избранием. Антон — достойный кандидат, который знает фигурное катание изнутри, ведь сам прошел большой путь в спорте, завоевав все возможные титулы. До этого назначения он являлся президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, где получил неоценимый опыт, после чего долгое время был исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания России, так что Антон готов руководить. Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй, чтобы он достойно выполнял свои обязанности и поддерживал новые молодые дарования, которые будут представлять нашу страну. Я считаю, у него все получится, он молодец», — сказала Слуцкая «СЭ».

Сихарулидзе был назначен исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России после смерти Александра Горшкова, олимпийского чемпиона и бывшего главы ФФККР, который занимал этот пост с июня 2010 года.

Денис Сафронов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ирина Слуцкая
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Читайте также
Сборная Гаити снова нарвалась на политический скандал с формой. Что не так с черными генералами?
Карта спецоперации на Украине 11 июня
Президент ЦСКА Ватутин подвел итоги сезона после третьего подряд чемпионства
Захарова подсчитала количество инцидентов с дронами ВСУ на территории Европы
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Ученые связали регулярное употребление газировки с риском рака печени
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Свищев — о выборе Оспельта на пост президента FIS: «Надеюсь, диалог, который мы провели, поможет нам решить желаемые вопросы»
Губерниев — о выборе Оспельта на пост президента FIS: «Ничего хорошего ждать не приходится. Массового возвращения не будет»
Михайлов — о желании Финляндии, Чехии и Швеции не допускать российских хоккеистов: «Недальновидные люди»
Российские шахматы получили временный бан. СAS создает опасный прецедент
Свищев — о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Это превышение их полномочий»
Власти Германии не дали в срок визы ни одному российскому тхэквондисту
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Навка поздравила Сихарулидзе с назначением на пост главы ФФККР: «Надеюсь, что он приведет нас к пьедесталам»

Бестемьянова поддерживает избрание Сихарулидзе: «Он продолжит работать на благо фигурного катания России»
Новости
RSS RSS
Все новости