Ирина Слуцкая: «Программы у Трусовой я не увидела»

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала прокат фигуристок на этапе «Гран-при» в России. Победу одержала Александра Трусова.

— По-моему, очень прибавила Сатоко, но, к сожалению, ее маленькие и чаще недокрученные прыжочки не дают ей возможности подниматься на наивысшие ступени пьедестала, но катание очень вдохновенное! — написала Слуцкая в своем Instagram. — Американка Белл смотрелась намного лучше, чем в короткой программе, но уверенности не было. Вроде красиво каталась, нежная музыка, но не чемпионское выступление. Екатерина Рябова произвела неплохое впечатление. Как говорится, отпрыгала! Есть над чем еще поработать.

Переходим к лидерам. Евгения — уверенно, чисто, красиво, справилась с поставленной задачей на 1000%, но вот вопрос (у всех одинаковый): Как и чем бороться с четверными.

Саша — ураган. Единственное, да простят меня поклонники, программы я не увидела. Я не говорю про вторую оценку, про детское катание (уже все это перемусолили, я не хочу). Я про то, что на сегодня это умопомрачительная техника, неподвластные уму четверные прыжки, но это разбег — прыжок, разбег — прыжок. Как говорится, каркас есть. Думаю, нанизать вторую оценку поможет время. Саша, правда, как с другой планеты.