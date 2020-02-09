Ирина Слуцкая поздравила себя с днем рождения
Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая через Instagram поздравила себя с днем рождения. Двукратной чемпионке мира исполнился 41 год. По ее словам, чувствует она себя гораздо моложе.
— Чувствую себя на все 18 лет! А все остальное — стаж, — написала Слуцкая. — Ура! С днем рождения меня!
Всегда думала, что дни рождения созданы не для именинников, а для их близких. Это отличный повод, чтобы еще раз сказать, как сильно я люблю своих родителей, мою большую семью и дорогих сердцу друзей.
Милые, родные, самые лучшие и любимые, спасибо вам за бесконечную поддержку и заботу! Всех крепко обнимаю и целую!
С любовью, ваша Ира.
Чувствую себя на все 18 лет! А всё остальное — стаж.? ? Ура! С днем рождения меня! ?? Всегда думала, что дни рождения созданы не для именинников, а для их близких. Это отличный повод, чтобы ещё раз сказать, как сильно я люблю своих родителей, мою большую семью и дорогих сердцу друзей!? ? Милые, родные, самые лучшие и любимые, СПАСИБО вам за бесконечную поддержку и заботу!!! Всех крепко обнимаю и целую!!! ? С любовью, ваша Ира?? ? #Слуцкая #ИринаСлуцкая