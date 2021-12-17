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Ирина Слуцкая поддержала Тарасову после ее госпитализации

20:39
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Российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала информацию о том, что легендарный тренер Татьяна Тарасова 14 декабря попала в больницу.

«Тревожные новости... Знаю, что заслуженный тренер России по фигурному катанию, наша гордость, Татьяна Тарасова госпитализирована...

Татьяна Анатольевна, желаю вам скорейшего выздоровления и сил!!! Верю, что все обязательно наладится! Все будет хорошо! Мы все мысленно с вами», — написала Слуцкая в Instagram.

Ранее Тарасова после своей госпитализации обратилась к поклонникам.

Отметим, официальной информации о том, почему тренер находится в больнице, пока нет.

 

 

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Виктория Кравченко все материалы автора
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