Ирина Слуцкая поддержала Тарасову после ее госпитализации
20:39
Российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала информацию о том, что легендарный тренер Татьяна Тарасова 14 декабря попала в больницу.
«Тревожные новости... Знаю, что заслуженный тренер России по фигурному катанию, наша гордость, Татьяна Тарасова госпитализирована...
Татьяна Анатольевна, желаю вам скорейшего выздоровления и сил!!! Верю, что все обязательно наладится! Все будет хорошо! Мы все мысленно с вами», — написала Слуцкая в Instagram.
Ранее Тарасова после своей госпитализации обратилась к поклонникам.
Отметим, официальной информации о том, почему тренер находится в больнице, пока нет.
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