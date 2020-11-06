Ирина Слуцкая: «Острая реакция на уход Косторной от Тутберидзе связана с тем, что речь идет о лидере сборной»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о реакции на переход Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— На самом деле, острая реакция на уход Алены связана с тем, что речь идет о лидере сборной России, — приводит слова Слуцкой «Известия». — Но не будем забывать, что любому человеку свойственно выбирать там, где ему лучше. Драматизировать переход к другому тренеру не стоит — главное, чтобы результаты сохранялись на уровне. В любом виде спорта всегда важно не останавливаться, идти дальше и пробовать что-то новое. Поэтому будет очень интересно понаблюдать за Косторной в новом сезоне.