Ирина Слуцкая: "Новая система оценок в фигурном катании "подубила" индивидуальность"

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что изменилось в фигурном катании с появлением новой системы оценок.

- Не было у нас никаких рекордов, а сегодня все за ними носятся. Черти что. Хотя для меня какой-то рекорд по баллам мало о чем говорит. Мы же все прекрасно понимаем: катаешься у себя дома, и тебе все равно ставят баллы получше. С другой стороны, девчонки молодцы. Пошли на тройные аксели и на четверные прыжки. Раньше сделать каскад три-три - ух, круто! Теперь три-три, да фактически все тройные прыжки - уже норма, - цитирует Слуцкую "Российская газета". - Все растут, развиваются. Единственное, что эта система, как мне кажется, немножечко "подубила" индивидуальность.

Потому что все гонятся за тем, чтобы уровень сделать как можно выше. И если раньше были какие-то оригинальные вращения, на льду создавались образы, даже спектакли, были интересные связки между прыжками, между дорожками, то сейчас это разбег, элемент, чтобы получить баллы. И опять разбег, элемент и драгоценные баллы. Все же спортсмены пытаются как-то изобразить - отобразить смысл своей программы, отыграть музыку, катаются, выступают хорошо. Жалко, что все это у многих ненадолго, но ничего страшного.

Ирина Слуцкая - серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.