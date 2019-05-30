Слуцкая - критикам: "Мы имеем право комментировать, а не вы, кто сидит на диване и ни черта, кроме цвета платьев, не различает"

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как справилась с потоком негативных комментариев в соцсетях после критики в адрес чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой. По ее словам, как и Максиму Транькову, ей поступали сообщения с пожеланиями смерти – и удалять их ей помогали специальные люди.

– Сейчас это уже дело далекого прошлого, – приводит Sports.ru слова Слуцкой. – Алина прекрасно со всем справилась, с большим отрывом выиграла чемпионат мира, а чемпионов не судят и не обсуждают. Она молодец и абсолютно заслуженная победительница.

Я человек со стажем в фигурном катании больше 30 лет и как никто другой имею право обсудить и рассказать то, что вижу. И имею право комментировать.

Я имею мнение. И имею право говорить и писать то, что хочу. А убеждать неадекватных людей в чем-то – у меня на это нет ни времени, ни сил, ни желания. Хотите писать, ребят, – пишите. Мне-то чего – я заблокировала и пошла дальше.

Именно мы, фигуристы, имеем право комментировать, а не вы, кто сидите на диване, и ни черта, кроме цвета платьев, не различаете. Именно мы имеем право говорить. И мы можем вам рассказать, что кого-то поддерживают, а кого-то убирают. И когда мне будет 60-80 лет, я буду иметь право комментировать. А не дядя с улицы.

А то сейчас все это переходит в сферу неадекватности – больные люди, которых нужно показывать врачам. Психически здоровый человек никогда не будет писать такие вещи и сталкивать людей. И я это открыто говорю. Психически больные люди губят наших девчонок.