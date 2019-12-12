Ирина Слуцкая: «Из спорта нужно уходить вовремя и красиво»

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о том, как она уходила из спорта.

— Вот смотрю на фото и радуюсь тому, как же у меня в жизни всё сложилось, — написала Слуцкая. — А ведь не так давно фигурное катание было для меня синонимом слова «жизнь»... Но спорт не стоит на месте. Спорт развивается каждый день, и все программы усложняются. Находиться в топе на протяжении 10 лет невероятно сложно. Помню, будто вчера: мне 27, и я уже получила множество медалей и наград, а также стала семикратной чемпионкой Европы (и да, пока мой рекорд никто не побил). Ох, это было по-настоящему круто! Думаю, вы заметили, что сейчас многие спортсменки уходят и в 20 лет, а кто-то и вовсе раньше. Могу вам сказать только за себя: у меня был план — выйти на Олимпиаду, а потом уже смело уходить из большого спорта, но при этом работать в около-спортивной сфере. Ведь как мы все знаем: сначала ты работаешь на имя, а после имя на тебя. В конце концов, просто пришло моё время, тот самый этап, когда нужно что-то менять в жизни. Тем более из нашего спорта нужно уметь уходить вовремя и уходить красиво.

40-летняя Ирина Слуцкая — серебряный и бронзовый призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы.