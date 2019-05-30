Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру. Мое заболевание заканчивается летальным исходом"

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своей болезни.

- Сейчас мне многие пишут по поводу этой болячки: "Как вы это сделали? Объясните! Мы еле живые". То есть это была такая победа. Для меня в первую очередь. Объяснить людям, которые не понимают, невозможно. Я и не хочу объяснять. Это была победа, после которой по мне научные работы писали. Что, оказывается, с моим заболеванием (васкулитом) можно жить. Можно физическую нагрузку давать, - цитирует СЛуцкую Sports.ru - Я каждый день сдавала кровь на протяжении полугода, потому что изменения в анализах грозили мне летальным исходом. Зачем мне кому-то это рассказывать? Люди, которые болели – знают. Которых лечат – знают. До сих пор поражаются, как я это сделала. А рассказывать дяде Васе в инстаграме, который мне еще чего-то пишет, – зачем?

– Лечились только гормонами?

– Я не буду говорить, потому что у каждого заболевания свои методы лечения. У меня было много гормонов и другие препараты.

– До сих пор их принимаете?

– Каждый день до конца жизни. У меня аутоиммунное заболевание, когда иммунитет вырабатывает неправильные клетки, которые вырастают в заболевание. Чтобы контролировать его, мне нужно принимать таблетки. Если не принимать, я умру. Не в момент, но со временем. Если не лечиться, то это заболевание заканчивается летальным исходом.

Ирина Слуцкая - серебряный и бронзовый призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.