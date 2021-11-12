Ирина Слуцкая: «Будем верить, что наши девочки восстановятся к чемпионату России»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о травмах российских фигуристок.

«За всю свою жизнь я очень много раз давала интервью на тему спорта, но тот вопрос от журналистки, который я услышала сегодня — это что-то новенькое. Как вы думаете, что у меня спросили?! Рассказываю.

«Усачева получила травму на разминке. Трусова тоже с травмой. У Туктамышевой температура. Может, кто-то специально сглазил наших девочек?» Сказать, что я растерялась от такого вопроса — не сказать ничего. После этого журналистка еще добавила: «Разве после пропуска финала «Гран-при» наши девочки смогут психологически соревноваться?»

Да, действительно есть подтвержденная новость о том, что Саша Трусова не будет участвовать в четвертом этапе серии «Гран-при» в Японии из-за травмы ноги. Но, друзья, травмы в спорте бывают — и это нормально. Это никак не связано со сглазами, проклятиями, порчей и так далее! В спорте нет магии. Там есть физические особенности тела и ежедневный тяжелый труд спортсменов.

Будем верить, что наши девочки восстановятся к чемпионату России и что этот вынужденный перерыв даст нашим спортсменкам возможность выдохнуть и в то же время не растерять свою форму», — написала Слуцкая в Instagram.

12 ноября 15-летняя Усачева получила травму на раскатке перед короткой программой «Гран-при Японии» и снялась с соревнований.