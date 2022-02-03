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Сегодня, 20:10

Ирина Роднина вспомнила свои чувства после первого олимпийского золота

Анна Горшкова
Корреспондент
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью «СЭ» рассказал о своих чувствах после первого выигранного золота на Олимпиаде-1972 в Саппоро (Япония).

 
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«Я к Саппоро готовилась четыре года, к тому моменту была трехкратной чемпионкой мира. Так что это не какая-то случайность: «Ой, я отобралась, ой, я выиграла!» Шла планомерная работа. Любая олимпийская победа — уникальная, к Играм все спортсмены подходят особенно. Ценнее золотой медали на них нет ничего. В любом деле есть вершина — вот в спорте это она.

Второй раз выиграть Олимпиаду сложнее, это правильно. Первая победа легче, чем последующие. Потому что на тебя смотрят совсем по-другому, иные ожидания, требования. И прежде всего от самого себя», — сказала Роднина.

Роднина — самая титулованная фигуристка, за восемь лет завоевавшая с двумя разными партнерами три олимпийских золота из трех возможных. Также она является десятикратной чемпионкой мира.

Фигурное катание
Ирина Роднина
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