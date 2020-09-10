Ирина Роднина: «Валиевой разрешили участвовать со взрослыми только в прокатах»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «СЭ» рассказала, как относятся к юниорским прокатам.

— Вы сказали о сложности с показом индивидуальности у юниорок, но в этом сезоне у нас форсируют переходы к взрослым, в частности в случае с Камилой Валиевой. В 14 лет же еще сложнее, чем в 16.

— Подождите, но ей разрешили участвовать со взрослыми только в прокатах! Давайте котлеты отдельно, мухи отдельно. У нас очень часто раньше юниоры присоединялись к взрослым прокатам. Почему нет?

— Но почему тогда только она?

— Вопрос опять же к федерации. Есть руководство, Александр Горшков, Александр Коган, есть тренерский совет — мы вот в своей федерации тоже его только что избирали. Я тут не вижу ничего подпольного. Прокаты — это не соревнования. Но я не понимаю, почему на чемпионат России допускаются спортсмены, особенно девочки, про которых мы заранее знаем — они не смогут участвовать на чемпионате Европы и мира. Это неправильно. Зачем сравнивать то, что не сравнимо? Есть написанные правила ISU, по ним и надо проводить национальные первенства. А если свой соус готовить, блюдо меняет вкус. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Ирины Родниной читайте здесь