Ирина Роднина: "Стране очень дорого обходится одна олимпийская медаль – десятки миллионов рублей"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что стране очень дорого обходится одна олимпийская медаль. Она отметила, что практически все детские турниры стали платными, так как судьи не могут работать бесплатно.

– Существует мнение, что спорт высших достижений – слишком дорогое удовольствие. Что вы об этом думаете?

– Да, мы должны уходить от иждивенчества в спорте, – приводят "Известия" слова Родниной. – Стране очень дорого обходится одна олимпийская медаль – десятки миллионов рублей. Понятно, что это престижно, это пример для будущих поколений, но мы должны не только считать очки и медали, но и знать цену вопроса.

При этом практически все детские турниры стали платными. Потому что судьи не могут работать бесплатно. Их труд оплачивается только на турнирах уровня чемпионата России. На всех остальных соревнованиях на судей "скидываются" родители. Разве это правильно?

– Также многие эксперты говорят о проблемах подготовки спортивных менеджеров.

– Действительно, мы строим огромное количество спортивных объектов, но у нас не хватит менеджеров, которые могли бы ими руководить. В советское время этим занимались отставные полковники, но ведь это серьезная профессия, которая требует профильного образования. Такой человек должен разбираться в финансовой и юридической составляющих, заниматься спортивным инжинирингом, понимать, как можно извлекать прибыль и минимизировать риски.

Также у нас нет понятия "директор спортивных программ". Это важнейший сотрудник, который создает программы и задает формы работы на любом спортивном проекте. Мы таких людей практически не готовим. Поэтому сейчас модель управления объектом выглядит так – найти спортшколу и сдавать ей площадки в аренду на пять-шесть часов в день.

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