«В тренерском штабе Тутберидзе не все хорошо». Реакция Родниной на уход Косторной к Плющенко

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала для «СЭ» переход чемпионки Европы Алены Косторной от Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко. Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

«В первую очередь этот вопрос надо задать Косторной, Плющенко и Тутберидзе, — отметила «СЭ» Ирина Роднина. — Они главные участники этих событий, я такой же зритель со стороны, как и вы. Меня не удивляет этот переход, но, по всей видимости, в тренерском штабе Этери не всё хорошо. Возможно, слишком напряженная обстановка. Безусловно, у них хороший тренерский коллектив, который дает потрясающий результат. Все хорошо с технической и физической подготовкой, но микроклимат не самый комфортный, не самый лучший. Естественно когда идешь на результат, то не может быть всё удобно, но важно не забывать, что это скоропортящийся товар, как бы грубо это не звучало. Это дети. Хоть они и профессионалы, работают очень много, но это дети. У них меняется организм. Плюс есть родители. Я не думаю, что Трусова или Костровая принимали решения без совета родителей. Так было и с Женей Медведевой. Это не может быть самостоятельное решение спортсменок. (Тимур Ганеев)