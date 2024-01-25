Роднина: «Хорошо отношусь к медийности фигуристок. Но они должны оставаться спортсменами, а не балаболами»

Известная советская фигуристка Ирина Роднина рассказала о своем отношении к росту медийности фигуристок.

«Я к этому отношусь хорошо. Пусть Валиева, Трусова, Загитова и другие фигуристки занимаются чем хотят, если это нравится людям. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Это лучше, чем если они бы ничего не делали. А так они приносят людям что-то еще, кроме своих прокатов. Но лучше не уходить полностью в эту историю. Они все равно должны оставаться спортсменами, а не балаболами», — приводит слова Родниной Sport24.

Александра Трусова ранее выпустила два трека «Я не кукла» и «Два крыла». Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время ледового шоу весной выступила с певицей Zivert.