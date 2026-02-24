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Роднина о возвращение российских фигуристов: «Настрой МОК и многих международных федераций говорит о том, что лед тронулся»

Дарик Агаларов
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала возможное возвращение российских фигуристов на международные соревнования.

«В фигурном катании особая публика. Итальянцы — доброжелательная, приветственная публика. Зрители были активны и добры. Так принимали всех, не только Аделию и Петра. Больше всего поддерживали тех, кто совершал какие-то ошибки. Но, безусловно, я рада, что наших так встречали. Но не стоит строить замки из песка. Вопрос о допуске спортсменов из России будет решаться. Такой настрой МОК и многих международных федераций говорит о том, что лед тронулся: от полного безмолвия нас стали куда-то допускать. Четыре года мы абсолютно отсутствовали на международной арене. Но от двух выступлений спортсменов решения не примутся. Надо работать, что собственно и делает наш министр спорта. И нам самим нужно не вздыхать, не стонать, что нас обидели. Нас всегда обижали — на любого сильного всегда наскакивают и делают это, как правило, группой. Потому что по одиночке не справятся. Это всегда было, есть и будет. Нужно быть готовым к этому. Это будет очень непростой путь возвращения», — сказала Роднина «СЭ».

Российские спортсмены отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

На Зимней Олимпиаде-2026 от России в нейтральном статусе приняли участие 13 человек, среди которых были фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

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Фигурное катание
Ирина Роднина
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