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Роднина — о нарушении ПДД Загитовой: «Законы едины для всех, популярность только усугубляет»

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Депутат Госдумы и бывшая фигуристка Ирина Роднина прокомментировала информацию, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году.

«У нас правила единые для всех граждан Российской Федерации. Играет ли ее популярность роль в том, что ее больше обсуждают, чем других менее популярных людей? Это усугубляет ее положение. Она тоже должна оставаться безнаказанной? Да, еще раз повторяюсь, у нас правила едины для всех граждан Российской Федерации без всяких исключений, без всяких усугублений. Особенно для популярных людей? Не знаю, особенно что, но факт остается фактом», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Фигурное катание
Алина Загитова
Ирина Роднина
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