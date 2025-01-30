Роднина — об авиакатастрофе в США: «Страшная новость... Ужасно обидно»

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на крушение пассажирского самолета в США.

«Страшная новость... Ужасно обидно. Если это соответствует действительности, потому что пока подтвержденных данных нет. Конечно, очень обидно за ребят, за наших и особенно за детей, которые принимали участие в соревнованиях. Любая потеря жизни — трагедия», — сказала Роднина «СЭ».

На борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном (США), находились несколько фигуристов и два бывших российских тренера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спортивного агента Ари Закаряна.

Всего на борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете находились трое военных. На данный момент официальных данных о жертвах нет.