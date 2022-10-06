Роднина пожелала здоровья Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина пожелала скорейшего выздоровления заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

«Я хочу пожелать ей здоровья!» — цитирует Роднину Metaratings.ru.

Ранее, 6 октября, стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.

Позднее появилась информация о том, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.