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6 октября, 20:39

Роднина пожелала здоровья Тарасовой

Руслан Минаев
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Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина пожелала скорейшего выздоровления заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

«Я хочу пожелать ей здоровья!» — цитирует Роднину Metaratings.ru.

Ранее, 6 октября, стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.

Позднее появилась информация о том, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodnina-pozhelala-zdorovya-tatyane-tarasovoy-1377721/
Фигурное катание
Ирина Роднина
Татьяна Тарасова
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