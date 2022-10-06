Ирина Роднина подозревает, что Щербакова планирует завершить профессиональную карьеру

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катаниюАнна Щербакова может завершить карьеру в ближайшее время.

«Участие в шоу во время сезона — практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру. Думаю, что Щербакова вряд ли будет выступать на соревнованиях в этом сезоне. Такова тенденция: фигуристок готовят только под одно четырехлетие», — сказала Роднина Sport24.

Сообщалось, что фигуристка станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.