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19 декабря 2025, 22:19

Роднина: «Последние попытки Валиевой выступать на соревнованиях были плачевные»

Ана Горшкова
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о возможном возвращении российской фигуристки Камилы Валиевой на соревнования. Отстранение 19-летней спортсменки за нарушение антидопинговых правил истекает 25 декабря, а с 25 октября ей разрешено официально тренироваться.

«Камила на турнирах не присутствовала более трех лет. За это время она сильно поменялась и изменилась. Ее выступления в шоу — это одна ситуация. Но последние попытки Валиевой выступать на соревнованиях были достаточно плачевные», — приводит слова Родниной Sport24.

Главным условием для успешного возвращения Роднина считает внутреннюю уверенность самой спортсменки.

«Пускай Валиева хотя бы раз выйдет на соревнования. В первую очередь, Камила сама должна верить в свое возвращение и понимать, что хочет и к чему идет. Каких бы сомнений у меня не было, я хочу хотя бы раз увидеть Валиеву на соревнованиях», — заявила она.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет начался с 25 декабря 2021-го.

Камила Валиева.Валиева должна выплатить более 2 миллионов по итогам допинг-дела. Она уже вернулась к тренировкам

Источник: Sport24
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Камила Валиева
Фигурное катание
Ирина Роднина
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