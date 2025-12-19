Роднина: «Последние попытки Валиевой выступать на соревнованиях были плачевные»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о возможном возвращении российской фигуристки Камилы Валиевой на соревнования. Отстранение 19-летней спортсменки за нарушение антидопинговых правил истекает 25 декабря, а с 25 октября ей разрешено официально тренироваться.

«Камила на турнирах не присутствовала более трех лет. За это время она сильно поменялась и изменилась. Ее выступления в шоу — это одна ситуация. Но последние попытки Валиевой выступать на соревнованиях были достаточно плачевные», — приводит слова Родниной Sport24.

Главным условием для успешного возвращения Роднина считает внутреннюю уверенность самой спортсменки.

«Пускай Валиева хотя бы раз выйдет на соревнования. В первую очередь, Камила сама должна верить в свое возвращение и понимать, что хочет и к чему идет. Каких бы сомнений у меня не было, я хочу хотя бы раз увидеть Валиеву на соревнованиях», — заявила она.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет начался с 25 декабря 2021-го.