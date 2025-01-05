Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:47

Роднина: «Чемпионат России по прыжкам мне не особо интересен»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что чемпионат России по прыжкам не вызывает у нее интереса.

«Я не смотрела чемпионат в прошлом году, и предстоящий тоже не особо интересен. Пока не вижу, что это может вырасти в какую-то дисциплину. Понимаю, почему такой формат появился. Сначала была пандемия, а после Олимпиады 2022 года нас отстранили. Надо было что-то придумывать. Какую-то развлекаловку для публики, а также стимул и поддержку для спортсменов и тренеров. Но мне прыжковый чемпионат не интересен», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет 18 и 19 января в Санкт-Петербурге.

Источник: ВсеПроСпорт
Фигурное катание
Ирина Роднина
Читайте также
У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
В Минздраве назвали группы риска тяжелого течения метапневмовируса
Во Владимирской области возбудят дело из-за жестокого обращения с гимнастками
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ у хутора Бердин в Курской области
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Трусова не выступит в «Щелкунчике» в Баку по семейным обстоятельствам

Загитова опубликовала фото с капельницей: «Не болейте»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости