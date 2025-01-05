Роднина: «Чемпионат России по прыжкам мне не особо интересен»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что чемпионат России по прыжкам не вызывает у нее интереса.

«Я не смотрела чемпионат в прошлом году, и предстоящий тоже не особо интересен. Пока не вижу, что это может вырасти в какую-то дисциплину. Понимаю, почему такой формат появился. Сначала была пандемия, а после Олимпиады 2022 года нас отстранили. Надо было что-то придумывать. Какую-то развлекаловку для публики, а также стимул и поддержку для спортсменов и тренеров. Но мне прыжковый чемпионат не интересен», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет 18 и 19 января в Санкт-Петербурге.