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Сегодня, 15:08

Роднина — о словах Дюамель в адрес Тутберидзе: «Каждый имеет право высказывать свое мнение»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на высказывание олимпийской чемпионки Меган Дюамель в адрес российского тренера Этери Тутберидзе.

«Слова Дюамель? Каждый имеет право на свое мнение. И каждый имеет право высказывать его. Обвинение в нечестном спорте? Нужно ждать решение по спортсменке. Сказали, что оно будет принято в конце августа», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Тутберидзе назвала абсурдным проведение международных соревнований без российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Фигурное катание
Ирина Роднина
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
Этери Тутберидзе
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