Роднина — о словах Дюамель в адрес Тутберидзе: «Каждый имеет право высказывать свое мнение»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на высказывание олимпийской чемпионки Меган Дюамель в адрес российского тренера Этери Тутберидзе.

«Слова Дюамель? Каждый имеет право на свое мнение. И каждый имеет право высказывать его. Обвинение в нечестном спорте? Нужно ждать решение по спортсменке. Сказали, что оно будет принято в конце августа», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Тутберидзе назвала абсурдным проведение международных соревнований без российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.