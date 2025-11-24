Роднина — о завершении карьеры Туктамышевой: «Желаю ей дальнейшей интересной и наполненной жизни»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о решении чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой завершить карьеру.

«Хочу пожелать ей дальнейшей интересной и наполненной жизни. Она очень ярко выступала со своей индивидуальностью. Показывала хорошие результаты и невероятно мужественную борьбу. Она решит, что ей делать дальше. В спорте Туктамышева научилась грамотно оценивать свои возможности», — сказала Роднина «СЭ».

Туктамышева объявила о завершении карьеры на YouTube-канале Вити Кравченко.

28-летняя россиянка выступала в одиночном катании. Она является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером турнира 2021 года, победительницей чемпионата Европы-2015, бронзовым призером европейского первенства-2013. Также спортсменка выигрывала чемпионат России в 2013-м, трижды становилась серебряным (2009, 2015, 2023) и дважды — бронзовым (2010, 2011) призером чемпионата страны.