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Сегодня, 13:24

Роднина о переходе Самоделкиной в сборную Казахстана: «Это ее шанс на медали»

Руслан Минаев
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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделился мнением о переходе 16-летней Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Софья — перспективная фигуристка, но это все вилами по воде. У нас и до этого меняли гражданство фигуристы, которые чувствовали, что в сборную им не пробиться. А без российских фигуристок Самоделкина может выиграть какие-то медали на международных стартах, это ее шанс», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.

Источник: РБ Спорт
Фигурное катание
Ирина Роднина
Софья Самоделкина
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