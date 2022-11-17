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Сегодня, 11:28

Роднина — о смерти Горшкова: «Это был самый миролюбивый человек в фигурном катании»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о смерти президента ФФКР Александра Горшкова.

«Он был не только замечательный спортсмен, но и замечательный человек. Очень многие результаты в фигурном катании стали возможны благодаря его службе в федерации. Это был самый дипломатичный и миролюбивый человек в нашем фигурном катании», — сказала Роднина «СЭ».

17 ноября стало известно о смерти Горшкова. Ему было 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Александр Горшков. На его багаже мы едем до сих пор. Умер президент Федерации фигурного катания
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Ирина Роднина
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