Роднина — о смерти Горшкова: «Это был самый миролюбивый человек в фигурном катании»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о смерти президента ФФКР Александра Горшкова.

«Он был не только замечательный спортсмен, но и замечательный человек. Очень многие результаты в фигурном катании стали возможны благодаря его службе в федерации. Это был самый дипломатичный и миролюбивый человек в нашем фигурном катании», — сказала Роднина «СЭ».

17 ноября стало известно о смерти Горшкова. Ему было 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.