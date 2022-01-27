Ирина Роднина отреагировала на госпитализацию Плющенко

Ирина Роднина пожелала скорейшего выздоровления Евгению Плющенко, который находится в больнице

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментариях в Instagram к посту двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко пожелала экс-спортсмену скорейшего выздоровления.

Плющенко опубликовал видео из больницы. Роднина написала: «Выздоравливай!» Евгений ответил: «Спасибо, Ирина Константиновна».

Вчера, 26 января, стало известно о госпитализации Плющенко. Позже он рассказал, что оказался в больнице из-за обострения язвы.