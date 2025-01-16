Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 04:32

Роднина — о смене спортсменами гражданства: «Россия достаточно свободная страна — никто тебя не держит»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась по поводу смены гражданства спортсменами ради выступления за сборные других стран.

«Поможет ли запрет двойного гражданства удержать спортсменов? Если я захочу выступать за другую страну, то я сдаю российское гражданство и получаю другое. Как это может повлиять? Выступать ты все равно можешь только с одним гражданством. На Олимпийских играх ты можешь выступить только с одним гражданством. Если захочешь его поменять, то ничего не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна — никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство. Да, это потребует времени, сил и иногда даже денег, но если у меня есть такая идея, то в этом плане никто не остановит», — приводит Sport24 слова Родниной.

12 января конькобежец Владимир Семирунний, сменивший российское спортивное гражданство на польское, дебютировал за сборную новой страны, а двукратный чемпион Универсиады-2017 Валерий Гонтарь в начале этого года перебрался в сборную Словении.

Владимир Семирунний на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;многоборью. 12&nbsp;января. Херенвен. «Сначала они со мной не общались». Россиянин Семирунний — о смене гражданства и дебюте за сборную Польши
Источник: Sport24
Ирина Роднина
Читайте также
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Трусова находится на третьем месяце беременности
В МИД Армении вызвали посла России
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: Трусова находится на третьем месяце беременности

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости