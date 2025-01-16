Роднина — о смене спортсменами гражданства: «Россия достаточно свободная страна — никто тебя не держит»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась по поводу смены гражданства спортсменами ради выступления за сборные других стран.

«Поможет ли запрет двойного гражданства удержать спортсменов? Если я захочу выступать за другую страну, то я сдаю российское гражданство и получаю другое. Как это может повлиять? Выступать ты все равно можешь только с одним гражданством. На Олимпийских играх ты можешь выступить только с одним гражданством. Если захочешь его поменять, то ничего не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна — никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство. Да, это потребует времени, сил и иногда даже денег, но если у меня есть такая идея, то в этом плане никто не остановит», — приводит Sport24 слова Родниной.

12 января конькобежец Владимир Семирунний, сменивший российское спортивное гражданство на польское, дебютировал за сборную новой страны, а двукратный чемпион Универсиады-2017 Валерий Гонтарь в начале этого года перебрался в сборную Словении.