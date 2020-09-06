Ирина Роднина: «Дмитров был готов провести Кубок России. Не получилось из-за требований Первого канала»

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина в интервью «СЭ» рассказала о том, что один из этапов Кубка России нынешнего сезона мог пройти в подмосковном Дмитрове, однако не состоялся из-за требований телевещателя. В итоге соревнования примут Сызрань, Москва, Сочи, Казань и снова Москва. Дмитров, по данным «СЭ», планировался вторым этапом из пяти, а не дополнительным шестым.

— Да, у нас было предложение провести этап Кубка, Дмитров был готов. Администрация городского округа даже нашла нужные средства, часть вкладывала всероссийская федерация, часть — местные организаторы. И в случае Дмитрова найти их было непросто, возможности города несравнимы с Красноярском или Саранском, которые также могли бы провести этап. Поскольку соревнования высокого уровня и ожидалось большое представительство участников, их собирался показывать Первый канал. Как оказалось, у него высокие требования к телекартинке, и дворец в Дмитрове не подошел. Какие конкретно — я не знаю, канала озвучил их ФФКР, а не нам. На мой взгляд, там хорошие условия. Хорошо, что федерация наконец-то доехала до города, посмотрела, какая база, гостиница прямо напротив арены. Может быть, вскоре какие-то соревнования там все-таки удастся провести, — выразила надежду олимпийская чемпионка.

В субботу Роднина была единогласно переизбрана на пост главы подмосковной федерации. (Дмитрий Кузнецов)