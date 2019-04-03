Ирина Роднина: "Больше всего в Сайтаме удивила Элизабет Турсынбаева. Также теплых слов заслуживает Евгения Медведева"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, кто больше всего удивил ее на чемпионате мира в японской Сайтаме. Она выделила занявшую второе место Элизабет Турсынбаеву и Евгению Медведеву, которая взяла бронзу.

– Давайте перейдем к фигурному катанию. С 11 по 14 апреля в японской Фукуоке пройдет командный чемпионат мира. Как вы оцениваете шансы нашей сборной на итоговую победу?

– Скорее всего, не буду смотреть это соревнование, – приводят "Известия" слова Родниной. – Это коммерческий старт, а не чемпионат мира, как его называют. Настоящий чемпионат мира закончился в конце марта.

– Кто вас больше всего удивил в Сайтаме?

– Назову Элизабет Турсынбаеву из Казахстана. Она первой в истории показала прыжок в четыре оборота на взрослых соревнованиях. Думаю, она еще способна прибавить и составит серьезную конкуренцию нашим и японским девочкам в следующем сезоне.

Также теплых слов заслуживает Евгения Медведева, которая, на мой взгляд, заслужила поездку на ЧМ-2019. Несмотря на все неудачи, преследовавшие ее по ходу сезона, она собралась и сделала отличные прокаты в решающий момент. Это заслуживает уважения.

– Американец Нэтан Чен стал уже двукратным чемпионом мира. Эпоха великого японского чемпиона Юдзуру Ханю подошла к концу?

– С такими прыжками, нагрузками, при таком количестве соревнований он и так очень долго держался на вершине. Удары при приземлении у фигуристов очень мощные. Это приводит к проблемам с тазобедренным суставом, позвоночником. У Юдзуру накопилось много таких травм. Мне сложно сказать, сможет он еще дать бой Чену или уже нет.

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