«Интересно, что заболит следующим». Медведева опубликовала мем о взрослении
16:16
Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram опубликовала мем о взрослении.
«Девушки в 17: интересуются парнями и модой. Девушки в 25: Просто интересно, что заболит следующим», — написано на картинке.
«Ну, почти хахаха. Интересно, что заболит следующим», — прокомментировала мем фигуристка.
Ранее стало известно, что Загитова обошла Медведеву и стала самой популярной фигуристкой в Instagram. Сразу после этого аккаунт 21-летней спортсменки попытались взломать.
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
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