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«Интересно, что заболит следующим». Медведева опубликовала мем о взрослении

16:16
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram Евгения Медведева. Фото Ольга Бенар
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
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Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram опубликовала мем о взрослении.

«Девушки в 17: интересуются парнями и модой. Девушки в 25: Просто интересно, что заболит следующим», — написано на картинке.

«Ну, почти хахаха. Интересно, что заболит следующим», — прокомментировала мем фигуристка.

Ранее стало известно, что Загитова обошла Медведеву и стала самой популярной фигуристкой в Instagram. Сразу после этого аккаунт 21-летней спортсменки попытались взломать.

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

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