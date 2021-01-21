«Интересно, что заболит следующим». Медведева опубликовала мем о взрослении

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram опубликовала мем о взрослении.

«Девушки в 17: интересуются парнями и модой. Девушки в 25: Просто интересно, что заболит следующим», — написано на картинке.

«Ну, почти хахаха. Интересно, что заболит следующим», — прокомментировала мем фигуристка.

Ранее стало известно, что Загитова обошла Медведеву и стала самой популярной фигуристкой в Instagram. Сразу после этого аккаунт 21-летней спортсменки попытались взломать.