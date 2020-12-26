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Instagram Федерации фигурного катания России репостнул запись, где сказано, что Трусову засудили

Критика судейства. Фото Instagram
Критика судейства. Фото Instagram
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Официальный Instagram Федерации фигурного катания России сделал репост сообщения, в котором критикуются оценки Александры Трусовой на чемпионате России.

«Александру Трусову ограбили! Мы так устали от российского судейства! Это чертова шутка! Все хорошо, королева квадов, удачи, ты можешь сделать это. Удачи завтра, мы верим в тебя. Это плохой рождественский подарок. Впервые согласен с Плющенко», — написано в сторис одного из фанатских аккаунтов.

На данный момент публикация удалена.

Трусова за короткую программу получила 75,76 балла и занимает промежуточное четвертое место.

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