Инспекторы РУСАДА в марте провели тестирование четырех российских фигуристов
11:53
РУСАДА в марте проверило на допинг четырех российских фигуристов, сообщает ТАСС. С начала года тесты на допинг сдали восемь отечественных фигуристов.
В прошлом месяце были протестированы бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в парном катании Дмитрий Козловский, танцоры Александра Степанова, Иван Букин и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро.
В январе и феврали 2021 года тесты на допинг также сдали Бойкова, действующая чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова и одиночник Михаил Коляда.
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