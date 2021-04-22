Инспекторы РУСАДА в марте провели тестирование четырех российских фигуристов

РУСАДА в марте проверило на допинг четырех российских фигуристов, сообщает ТАСС. С начала года тесты на допинг сдали восемь отечественных фигуристов.

В прошлом месяце были протестированы бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в парном катании Дмитрий Козловский, танцоры Александра Степанова, Иван Букин и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро.

В январе и феврали 2021 года тесты на допинг также сдали Бойкова, действующая чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова и одиночник Михаил Коляда.