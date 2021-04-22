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Допинг

Инспекторы РУСАДА в марте провели тестирование четырех российских фигуристов

11:53
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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РУСАДА в марте проверило на допинг четырех российских фигуристов, сообщает ТАСС. С начала года тесты на допинг сдали восемь отечественных фигуристов.

В прошлом месяце были протестированы бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в парном катании Дмитрий Козловский, танцоры Александра Степанова, Иван Букин и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро.

В январе и феврали 2021 года тесты на допинг также сдали Бойкова, действующая чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова и одиночник Михаил Коляда.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11215701

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