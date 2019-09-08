Инну Гончаренко могут привлечь к подготовке китайских фигуристов к Олимпиаде
15:37
Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко может получить работу в Китае, сообщает Nevasport.ru.
Сообщается, что китайская федерация фигурного катания проявляет интерес к российским специалистам для подготовки своих фигуристов к домашней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине 2022 году.
Китай уже обозначил интерес к Гончаренко, которая в разное время готовила Аделину Сотникову, Елену Радионову, а также сотрудничала с Максимом Ковтуном и Сергеем Вороновым.
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
Дополнительная информация
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