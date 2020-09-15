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Инна Гончаренко: «Загитова предпочла «Ледниковый период» контрольным прокатам. Ее выбор надо уважать»

18:16
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, как она относится к решению российской фигуристки Алины Загитовой не выступать на контрольных прокатах в Москве.

— Завершение (карьеры — Прим. «СЭ» будет тогда, когда она сама об этом объявит, — цитируют Гончаренко «Известия». — Сейчас она сделала выбор: участие в «Ледниковом периоде» предпочла контрольным прокатам. Конечно, по этому шагу можно делать вывод о расставленных приоритетах. Но Алина — заслуженный человек, она оповестила об этом федерацию, думаю, было принято обоюдное решение. И ей дали, видимо, некие преференции. Но в любом случае выбор олимпийской чемпионки надо уважать. У нее своя жизнь, она вправе распоряжаться ей так, как считает нужным.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1060590/dmitrii-kuznetcov/misha-koliada-byl-tak-khorosh-chto-khotelos-plakat

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