Инна Гончаренко: «Загитова предпочла «Ледниковый период» контрольным прокатам. Ее выбор надо уважать»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, как она относится к решению российской фигуристки Алины Загитовой не выступать на контрольных прокатах в Москве.

— Завершение (карьеры — Прим. «СЭ» будет тогда, когда она сама об этом объявит, — цитируют Гончаренко «Известия». — Сейчас она сделала выбор: участие в «Ледниковом периоде» предпочла контрольным прокатам. Конечно, по этому шагу можно делать вывод о расставленных приоритетах. Но Алина — заслуженный человек, она оповестила об этом федерацию, думаю, было принято обоюдное решение. И ей дали, видимо, некие преференции. Но в любом случае выбор олимпийской чемпионки надо уважать. У нее своя жизнь, она вправе распоряжаться ей так, как считает нужным.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата Европы.