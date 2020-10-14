Инна Гончаренко: «Судейство на этапе Кубка России в Москве было вполне адекватным»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко в интервью «Известиям» прокомментировала выступление призера Универсиады-2019 Станиславы Константиновой и Артема Ковалева на втором этапе Кубка России в Москве. Константинова заняла пятое место в женском одиночном катании, Ковалев победил у мужчин.

— Вам не показалось, что Константинова заслуживала большего, чем пятое место?

— Не надо обсуждать решение судей, тем более уже после окончания соревнований. На мой взгляд, судейство в Москве было вполне адекватным. Конечно, всегда найдутся недовольные. Сколько людей, столько и мнений. Но если у тебя есть недокруты, то надо отдавать себе в этом отчет, работать над этими элементами. Как мне кажется, она и так прибавила. И в плане качества катания, и в плане исполнения техники прыжков. Но не все сразу. То, с каким настроем она выступала, говорит о том, что она будет прибавлять и дальше. Так что пятое место для Стаси — как первое. Победить себя, не опустить руки — очень важно.

— У мужчин второй этап подряд выиграл 17-летний Артем Ковалев, который чисто исполнил все элементы. Его очередная победа — неожиданность?

— Она не была для меня неожиданной. И на контрольных прокатах, и на первом этапе было видно, что у мальчика боевой настрой. То есть работу тренерский штаб провел большую. Он вырос, можно было ожидать, что начнутся проблемы с прыжковой техникой. Но Артем по-прежнему собран и идет вперед. Это здорово.

Молодые дерзают. Когда они выходят на взрослый уровень, то хотят потягаться силами с признанными лидерами. И зачастую юношеский кураж делает свое дело. Ковалев отлично исполнил свою программу, но надо учитывать, что Саша Самарин не выполнял свой полноценный контент из-за травмы спины. Так бы он наверняка был выше. Но победа есть победа. Прежде всего над собой. Теперь Ковалеву надо выучивать и другие четверные прыжки, дальше развиваться. А так он молодец.