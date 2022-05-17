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Сегодня, 15:51

Инна Гончаренко считает, что стабильность в руководстве ФФККР дает ощущение уверенности в завтрашнем дне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала то, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков будет переизбираться на этот пост.

«Я достаточно консервативный человек, для меня нет неожиданности в новости о том, что будет одна кандидатура. Да, есть некий устоявшийся процесс, который выработан федерацией, определенная стратегия на развитие, которая давала неплохие результаты, когда хорошо, надо двигаться дальше этим же курсом.

То, что нет желающих еще баллотироваться, не совсем хорошо, было бы здорово, если бы были еще какие-то претенденты. Но если ситуация складывается так, ничего страшного не вижу, потому что постоянство — признак мастерства, стабильность успокаивает и дает момент защищенности, уверенности», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Выборы президента ФФККР пройдут 25 мая в Москве. 75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14648817
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Инна Гончаренко
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