Инна Гончаренко: "С объявлением состава на ЧМ устроили посмешище на весь мир. Должны быть правила, согласно которым состав отбирается на соревнованиях"

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала ситуацию, которая сложилась с объявлением женского состава сборной России на чемпионат мира. Турнир пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

– Ситуацию, которая сложилась с объявлением женского состава, можно назвать трагикомедией?

– Такая ерунда будет продолжаться до тех пор, пока в критериях будут подпункты со звездочкой, в которых говорится о выборе конкретного участника решением тренерского совета, – приводит портал Team Russia слова Гончаренко. – Посмешище на весь мир устроили, честно говоря. Должны быть правила, согласно которым состав отбирается на соревнованиях. Как выступил – то и получил. Если налажал, извини, готовься к следующему сезону. Вот так в идеале должно быть. Зачем нужны все эти прокаты, перекаты, закаты?

– А что делать, если у спортсмена проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил отборочные соревнования?

– Давайте честно. Было бы сломано столько копий, если бы чемпионат России пропустила не Лиза Туктамышева, хорошо прокатавшая на “Гран-при”, а другая спортсменка, которая когда-то неплохо выступала? Никто бы и не заметил. К слову, “Гран-при” – просто коммерческая серия. Да, очень жалко, что так произошло с Лизой, что она заболела перед самым стартом турнира. Но тогда зачем тогда вообще чемпионат России объявлять отборочным? И без того сложнейший турнир, так теперь и непонятно, чего дальше ждать, даже если на нем результат покажешь. На мой взгляд, никаких изменений после чемпионата России не должно уже быть, это спортивный принцип.

– То есть, в Сайтаму должны были ехать Константинова, Загитова и Самодурова?

– Да, раз они лучше остальных взрослых фигуристок выступили на чемпионате страны. Просто называйте тогда состав без всяких отборов и все. Но больше мне обсуждать эту тему не хочется. Состав назван. Давайте просто пожелаем удачи всем фигуристам сборной России и будем ждать от них в Японии хороших прокатов.

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