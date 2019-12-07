Инна Гончаренко осталась довольна судейством в Турине
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко в интервью «СЭ» оценила работу судей в первый день женских соревнований в Турине.
— Как вам сегодня судейство? Все по делу?
— Очень адекватно, да. Единственное, я бы Алине поставила побольше компоненты. Чтобы у нее был где-то 81 балл. По крайней мере, мне так хотелось бы (смеется). По внутреннему ощущению ее прокат меня сразил. А в целом, судьи все подмечали и отражали, если были ошибки, никакого дискомфорта. (Дмитрий Кузнецов)
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