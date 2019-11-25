Инна Гончаренко: «Кому-то стоит пропустить чемпионат Европы»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, кто из россиянок в условиях высокой конкуренции в женском одиночном фигурном катании должен ехать на чемпионаты Европы и мира.

— Понимаете, спортсменов надо беречь, — отметила Гончаренко. — Они не машины, невозможно прыгать четверные весь сезон. Надо понимать, какой у кого главный старт, и тогда тренер и федерация, зная всю ситуацию, могут принимать решение. Может быть, кому-то стоит и пропустить чемпионат Европы в пользу мира.

— О чемпионате России. Сейчас Трусова и Косторная кажутся лидерами, за третье место будут биться Щербакова, Медведева, Загитова и Туктамышева. Согласны с таким видением?

— Да, похоже на то. Но на таком турнире всегда могут быть сюрпризы. К Новому году накапливается напряженность, усталость. У Медведевой и Загитовой менее сложные программы, и они должны быть безукоризненны, брать мастерством, классом.

Инна Гончаренко: «Загитовой не надо плакать»