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Сегодня, 23:03

Илья Малинин претендует на премию самому ценному фигуристу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Илья Малинин.
Фото AFP

Американский фигурист с российскими корнями Илья Малинин вошел в шорт-лист номинантов на премию «Самый ценный фигурист», сообщается на официальном сайте Международного сайта конькобежцев (ISU).

19-летний спортсмен претендует на награду вместе с японкой Каори Сакамото и ее соотечественником Сема Уно.

В декабре Малинин стал победителем «Гран-при» в Пекине. В финале «Гран-при» он первым из фигуристов исполнил четверной аксель в короткой программе. Также американец впервые исполнил все виды четверных прыжков на соревнованиях.

Фигурное катание
Илья Малинин
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