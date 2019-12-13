Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус выразил сожаление по поводу намерения российской фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру. 17-летняя спортсменка рассказала, что не поедет на чемпионат России и не будет претендовать на участие в чемпионатах Европы и мира в этом сезоне.

«Печальные новости в пятницу 13-го. Алина, ждем обратно! Ты еще не сказала последнее слово в фигурном катании!» — написал Геркус в Instagram, добавив хэштеги «Алина возвращайся» и «Queen of hearts» («королева сердец»).